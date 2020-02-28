槲皮素：加拿大医生研制的抗新冠病毒药物将在武汉开始试用

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由加拿大蒙特利尔临床研究所研制的一种药物将在武汉开始试用。主持这项研究的米歇尔.克雷蒂安（Michel Chrétien）医生说，目前中方的审批程序已进行到最后一个阶段，与研究所合作的瑞士制药厂刚刚把药物寄往中国。将有一千名武汉患者试用新药。他的研究小组将建立一个联络中心，通过视频二十四小时和武汉保持联系，观察患者反应和药物疗效。

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新药的主要成分是槲皮素。克雷蒂安医生介绍说，槲皮素广泛存在于洋葱、苹果等多种植物中。他们几年前已经和加拿大国家微生物实验室合作，用大剂量的槲皮素治疗埃博拉和塞卡病毒引起的疾病。现在，由一家瑞士制药厂生产的槲皮素片剂已经获得美国食品药品管理局（FDA）的认证。

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克雷蒂安医生说，槲皮素成本低。患者每天服用4片，费用大约是1.5加元。而目前的抗病毒新药需要每天1000加元。

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和克雷蒂安医生联系的是中国红十字会长陈竺。他曾经在蒙特利尔临床研究所实习，2010-2012年担任中国卫生部长，在2012年获得蒙特利尔大学荣誉博士。

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83岁的克雷蒂安医生是前加拿大总理克雷蒂安的弟弟，研究领域为神经内分泌学，2017年入选加拿大医学名人堂。

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（RCI with Radio-Canada, CBC News）

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