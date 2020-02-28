刘学东提供。

蒙特利尔刘学东女士自述：在自我隔离的日子里

作者 梁彦 |
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发表 2020年2月28日（星期五）17:01
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居住在蒙特利尔的刘学东女士讲述了她自我隔离的故事。

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她表示，自己原本是农历新年欢欢喜喜回山西探望父母的。但在回家两天之后，就传来了武汉新冠病毒爆发的消息，而且，情况越来越紧张，家人不敢聚会，甚至连年夜饭也取消了。

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这里是刘学东女士与大家分享自己如何回到加拿大，以及自我隔离的经历：

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在武汉新冠病毒爆发高峰期的2月7日，刘学东女士辗转离开中国。她描述说，从太原到北京的高铁上，整个车厢里只有她一个人。到了北京，一向热闹的南客站冷冷清清，令她非常感慨。这究竟是怎么了？

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回到加拿大蒙特利尔，因为担心自己携带病毒，会感染家人与社区，她事先就和与家人商量，选择自我隔离14天。

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她只在机场远远看到来接机的儿子和儿媳，就自己开车到了出租屋，开始自己的自我隔离生涯。

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她表示，这14天过得苦乐参半，她靠阅读、写作、以及与蒙特利尔非常时期义工群的朋友们网上交流度过。

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她认为，蒙特利尔等很多城市出现的华人义工团队非常了不起，他们在网上24小时帮助自我隔离又有需要的人采购日用品，在网上陪伴他们聊天、教他们法语，教做菜，还有瑜伽等各种技能，在孤独焦虑的时候，令人心里很温暖……

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她认为，在新冠病毒疫情尚未完全明朗的时刻，主动自我隔离是她个人能够为蒙特利尔社区所作的一点小事。

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刘学东自我隔离时期的书法。（刘学东提供）

隔离中度过生日，自己给自己煮的饺子。（刘学东提供）

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