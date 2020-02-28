魁北克省发现首例新冠病毒肺炎，患者从伊朗返回

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一名魁北克省女性被初步诊断为新型冠状病毒肺炎，成为该省第一个病例。她本周一（2月24日）从伊朗经多哈回到蒙特利尔，因感觉不适，当晚就去一家诊所看病，目前在家隔离治疗。她的家人也被隔离。她的年龄和住在蒙特利尔地区哪一个城市或区没有被透露。

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魁省卫生部长麦卡恩（Danielle McCann）在星期四（2月27日）晚的新闻发布会上说，该省医疗系统已经为应对新冠病毒流行做好了准备，公众没有必要恐慌。蒙特利尔市和魁北克城各有两家医院负责收治症状严重的患者。不过到目前为止，加拿大本土尚无一例重症，14名患者都是在家隔离治疗，已有几人痊愈。

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麦卡恩说，接诊这名患者的医护人员采取了所有防护措施。患者本人也很小心，因为她在伊朗时周围“有许多人生病”，她自己又出现轻微症状。她回来后没有乘坐过公交地铁，也没有去上班。目前医疗部门正在排查可能接触过她的人。

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最后检测结果将在星期天从温尼伯市的加拿大国家微生物实验室（NML）寄回。加拿大目前累计新冠病毒肺炎病例（包括已痊愈）为14例，患者均为从国外返回或与从国外返回的人有过密切接触。另外还有47名加拿大人在“钻石公主”号邮轮上感染病毒，目前在日本接受治疗。

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（RCI avec Radio-Canada, CP）

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