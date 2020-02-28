魁北克省莫霍克原住民自荐临时代替警方去BC省北部执勤

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一位魁北克省莫霍克族原住民领袖星期五（2月28日）建议，他所在的保留地的原住民警察可以前往BC省北部，代替加拿大皇家骑警在维特苏维特恩族原住民的祖传领地上巡逻执勤，以便化解冲突，让近日来的紧张气氛进一步缓和。

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维特苏维特恩族的五位世袭酋长和联邦及BC省的原住民事务部长的会谈星期五继续进行。加拿大皇家骑警同意在会谈期间暂停巡逻。

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卡纳瓦基保留地的莫霍克委员会主席诺顿（Joe Norton）说，五位世袭酋长和他们的支持者最主要的要求就是皇家骑警撤走。但保留地还是有些日常事务会需要警察服务。他认为由原住民警察代行职责可以让目前的危机立刻得到缓解。

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卡纳瓦基位于蒙特利尔市郊，是拥有自己的警察队伍的原住民保留地之一。其负责人表示，他们是接受过皇家骑警训练并获得联邦政府承认的警察部队，完全可以胜任工作。当然，这个提议需要获得五位酋长、联邦政府和BC省政府的同意。

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维特苏维特恩的世袭酋长反对BC省北部的滨海天然气管道通过其祖传领地，对他们的声援导致加拿大铁路交通多处受阻长达三周。

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（RCI with CBC News, Alison Northcott, Radio-Canada）

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