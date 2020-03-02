今年十月再来一次大选？保守党领袖候选人麦凯的计划

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保守党领袖候选人彼得.麦凯（Peter MacKay）说，如果他当选为保守党领导人，他会努力在今年秋天就推翻自由党少数政府。“我们今年十月需要进行一次大选。” 保守党领袖候选人的正式名单在刚刚过去的周末最后定下，一共八人。他们当中胜算最大的被普遍认为是来自加东新斯科舍省的麦凯。

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麦凯是在一封寄给本党成员的募捐电邮中谈到这个计划的。他表示，最近的原住民堵路抗议活动和加拿大经济、就业因此蒙受的损失表明，应该早早把特鲁多政府赶下台。为此他领导下的保守党议员团将向众议院提交不信任议案。

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执政党如果在众议院不信任投票中不能获得超过一半议员的支持，就必须解散议会召集大选。麦凯在电邮中说：“只要有一个强大和团结的党，我们就能赢得大选，组成一个强大而团结的政府。”

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不过，在和现任总理、自由党领袖特鲁多对垒之前，麦凯首先要面对的是党内的竞争者。在他这封电邮发出后，另一名候选人、来自安大略省的玛丽琳.格莱杜（Marilyn Gladu）立刻在脸书上针锋相对地表示，如果她当选，第一步行动是要呼吁其他反对党加入推翻政府的阵营。

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保守党在众议院所占席位不足以独力成事，必须赢得魁北克党团或新民主党的议员支持，票数才能过半。

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选举保守党领袖的投票将在多伦多全党大会上举行，投票结果将在6月27日公布。

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八位保守党领袖候选人：

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彼得.麦凯（Peter MacKay）加拿大进步保守党最后一位党魁，在哈珀政府中历任司法部长，外长和国防部长。

玛丽琳.格莱杜（Marilyn Gladu）,安大略省议员。

鲁迪.哈斯尼（Rudy Husny）2011年和2015年的保守党候选人，但未当选。

吉姆.卡拉哈里奥斯（Jim Karahalios）,反碳税活动人士。

莱丝琳.刘易斯（Leslyn Lewis）,律师，2015年大选的保守党候选人，但未当选。

艾林.奥图尔（Erin O’Toole）,曾担任老兵事务部长。在2017年的保守党领袖竞选中名列第三。

里克.彼得森（Rick Peterson）,企业家。

德里克.斯隆（Derek Sloan）, 2019年当选议员。

（RCI with CBC News, Hannah Thibedeau）

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