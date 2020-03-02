加拿大政府与Wet’suwet’en土著人达成协议

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经过几天的紧张谈判，加拿大联邦政府与不列颠哥伦比亚省Wet’suwet’en土著人部落世袭领袖达成协议，认同二十多年前加拿大联邦最高法院对土著人土地所有权问题做出的裁决。

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政治分析人士认为，虽然Wet’suwet’en土著人部落世袭领袖仍然反对在其领地上修建液化天然气输气管道，但周末达成的这一Wet’suwet’en部落土著人土地所有权问题的协议为化解阻断铁路交通的示威活动提供了积极氛围。

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Wet’suwet’en部落一些印第安人为争取土地所有权和反对液化天然气输气管道过境而举行阻断铁路交通的示威，加拿大一些地区土著人和环境保护人士也举行支援性断路示威，这些断路示威在过去三个星期中已经对加拿大经济产生了负面影响。

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参加谈判的加拿大政府联邦与土著人关系事务部长Carolyn Bennett和不列颠哥伦比亚省政府土著人事务厅长Scott Fraser拒绝透露已达成协议的内容，理由是该协议先要先经过Wet’suwet’en土著人部落的内部审阅。

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