加拿大未来将有更多木结构高层建筑出现

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人们通常用“钢筋水泥森林”来形容都市里的高楼大厦，但是在森林资源丰富的加拿大，建筑业对木结构高层建筑越来越感兴趣。阿尔伯塔等省份改变了建筑规范，把木结构建筑的楼层限制从过去的六层改为十二层。联邦政府也将在今年修改相关法律。

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木材本身可以存储二氧化碳气体，使用木材盖楼还可以减少因生产钢材和水泥而产生的碳排放。普通木材建高楼不够结实，但是奥地利和德国研发的交错层压板材技术大大提高了木材的强度，使它可以和钢筋水泥相媲美。

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利用这种技术，温哥华的Acton Ostry建筑设计所为不列颠哥伦比亚大学建了一座18层的宿舍楼，在2017年竣工时是全世界最高的木结构楼房。

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目前在BC省维多利亚市和安大略省多伦多市都有新的木结构建筑项目在进行。但是到目前为止，木结构建筑在加拿大仍属于起步阶段，原因之一是它的造价仍然比使用钢筋水泥高。

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（RCI with CBC News, Emily Chung）

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