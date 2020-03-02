安省新增4新冠病人、都有中东接触史        

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期日加拿大新增4位新冠病毒肺炎确诊病人，使加拿大COVID-19病毒肺炎确诊病人数量达到24人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这新增的三男一女四位新冠病毒肺炎病人全都住在大多伦多地区，也都在最近去过中东地区或者是与从中东地区返回的病人有过接触。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省约克地区公共卫生官Dr. Karim Kurji星期日证实，确诊者中一位四十多岁的男人与妻子和幼儿不久前去过伊朗，他34岁的妻子已经在星期六被确诊感染了COVID-19病毒肺炎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第二位确诊者是五十多岁的男子，在2月25日从伊朗乘飞机抵达加拿大多伦多国际机场，2月28日前往医院就诊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第三位确诊者是位六十多岁的男子，他2月23日从伊朗返回加拿大，28日由于出现咳嗽等症状到医院诊治。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第四位确诊者是位七十多岁女性，她与一位从埃及返回多伦多的COVID-19病毒肺炎患者曾有过接触。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Desmond Brown · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada