瑞典环保少女形象被色情化：阿尔伯塔省能源服务公司为桑伯格贴纸道歉

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阿尔伯塔省的X-Site能源服务公司星期一（3月2日）发表声明，为该公司近日散发的一款关于瑞典环保少女格蕾塔.桑伯格（Greta Thunberg）的贴纸道歉，为它可能造成的痛苦“深表遗憾”，称它并不能反映该公司的价值观，并承诺收回和销毁这些贴纸。

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这张黑白两色的贴纸上画了一个女孩赤裸的上半身。有两只手从背后揪住她的两根辫子。她的身上写着“Greta”，下面是X-Site公司的徽标。

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这张贴纸自上星期三起在网上流传，引起了许多人的反感和谴责，其中包括阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney），省内阁部长们和一些议员。

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X-Site 的总经理斯帕罗（Doug Sparrow）上星期表示他知道并支持此事，称桑伯格已经17岁了，不是一个孩子。稍后他否认自己的公司与此事有关。

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该公司今天的声明承认对此事有完全的责任，但没有说明贴纸的作者是谁，以及是谁做出散发它们的决定。

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加拿大皇家骑警说，尽管贴纸上的画面令人反感，但是并不属于儿童色情。

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（RCI with CP）

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