股市连跌 7天后于周一回升

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华尔街股市在连续跌落 7 天之后，于周一回升。

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科技股以及主要依靠消费者支出的公司均出现股价回升，但能源、工业和金融股仍处于下跌。

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星期一，美国原油价格上涨了 2.3％。黄金上涨了 2.2％。

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周一上午，道琼斯工业平均指数上涨 123 点或 0.5％，至 25,532, 标普 500 指数上涨 0.2％，纳斯达克指数上涨 0.2％。

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英国的富时100 指数上涨，但欧洲的股指仍大多走低。

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加拿大主要证券交易所 S＆P / TSX 综合指数周一早盘下跌，但之后反弹，中午时分已经上涨 167.57 点。

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寄希望于央行

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在华尔街股市回升之前，一些亚洲市场已经出现了反弹，人们寄希望于各国的中央银行会采取措施，来保护经济免受疫情的影响。

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经济合作与发展组织（The Organization for Economic Co-operation and Development ）警告说，由于新冠疫情，预计今年全球经济将增长 2.4％，这比先前的预期低了 0.5 个百分点。

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业内专家们预期各国中央银行，特别是美联储，有可能采取行动，包括降低利率。

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上周五，美联储已经表示，在需要时将采取措施推动经济。现在有越来越多的投资者认为美联储有可能在 3 月中旬（甚至更早）降息。

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日本央行也在本周一发布声明，称将密切监视局势的发展，并将通过适当的市场运作来保证金融市场的稳定。

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（AP，CBC）

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