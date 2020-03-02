BC 省北部滨海天然气管道恢复施工

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星期一（3月2日）在BC省北部，滨海天然气管道恢复施工。这条管道在维特苏维特恩族原住民祖传领地上的工地及道路是引起近日原住民封路抗议的风暴中心。

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自上个星期四开始，反对天然气管道的五名原住民世袭酋长和加拿大联邦政府及BC省的政府与原住民关系部长开始进行谈判，星期天达成初步协议。协议内容没有被公开。但是谈判三方在一份联合声明中表示，他们在天然气管道问题上尚未达成一致。

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滨海天然气管道在与沿线的原住民委员会分别签署协议后开工，但是世袭酋长的支持者们在通向工地的道路上设置障碍。公司不得不向法院申请强制令。警方执行强制令引起更大规模的堵路抗议。上个星期，为了让谈判顺利开始，公司暂停施工。

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在谈判达成初步协议的消息公布后，滨海天然气管道公司宣布星期一恢复在莫里斯河地区的施工。但是世袭酋长们宣称反对天然气管道的抗议活动将继续进行。

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此前暂停巡逻的BC省皇家骑警今天也恢复了巡逻，这使一些决意要让警方撤走的示威者感到不满。

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在蒙特利尔市附近的卡纳瓦基保留地，莫霍克族原住民的路障仍未拆除。保留地发言人表示，将在了解协议详情后再做决定。

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（ RCI with CP, CBC News）

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