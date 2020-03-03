七国集团财长承诺，将采取措施遏制疫情对经济的冲击

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七国集团 G7 的财政部长和央行行长们于星期二举行了一个电话会议，包括加拿大财长比尔·莫诺（Bill Morneau）在内的七国财长们发誓要通过一切必要的财政手段来应对 COVID-19 疫情对经济的危害。

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G7 成员国的财政部长和中央银行行长们在一份联合声明中说，正在密切监视这一疫情对市场和经济的影响。

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声明说：

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鉴于 COVID-19 对全球经济增长的潜在影响，我们重申，我们将使用所有适当的政策工具来保证经济实现强劲、可持续的增长，并防范下行风险。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

声明还说，国际货币基金组织（IMF）、世界银行和其他国际金融机构都准备帮助成员国来应对 COVID-19 带来的 “人类悲剧和对经济的挑战”。

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美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）和美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）主持了周二的电话会议。

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“加拿大经济富有弹性”

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加拿大财政部长比尔·莫诺的发言人 Maéva Proteau 表示，尽管全球和加拿大国内存在的挑战不断变化，但加拿大的经济保持弹性，足以应对挑战。

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她在一封电子邮件声明中说： “我们正在密切监视 COVID-19 爆发以及其他问题对经济的影响，包括对企业、旅游业和能源领域的影响。”

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这封邮件还说：

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由于局势仍然非常动荡，现在确切地说出对经济的影响还为时过早，加拿大财长莫诺在就有关情况与我们的国际伙伴进行定期讨论。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

七国集团 G7 由美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大组成。

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（CBC）

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