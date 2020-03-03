(Adrian Wyld/The Canadian Press)

七国集团财长承诺，将采取措施遏制疫情对经济的冲击

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月3日（星期二）10:46
更新 2020年3月3日（星期二）11:16
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

七国集团 G7 的财政部长和央行行长们于星期二举行了一个电话会议，包括加拿大财长比尔·莫诺（Bill Morneau）在内的七国财长们发誓要通过一切必要的财政手段来应对 COVID-19 疫情对经济的危害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

G7 成员国的财政部长和中央银行行长们在一份联合声明中说，正在密切监视这一疫情对市场和经济的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

声明说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鉴于 COVID-19 对全球经济增长的潜在影响，我们重申，我们将使用所有适当的政策工具来保证经济实现强劲、可持续的增长，并防范下行风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

声明还说，国际货币基金组织（IMF）、世界银行和其他国际金融机构都准备帮助成员国来应对 COVID-19 带来的 “人类悲剧和对经济的挑战”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Heo Ran/Reuters)

美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）和美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）主持了周二的电话会议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“加拿大经济富有弹性”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大财政部长比尔·莫诺的发言人 Maéva Proteau 表示，尽管全球和加拿大国内存在的挑战不断变化，但加拿大的经济保持弹性，足以应对挑战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在一封电子邮件声明中说： “我们正在密切监视 COVID-19 爆发以及其他问题对经济的影响，包括对企业、旅游业和能源领域的影响。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这封邮件还说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于局势仍然非常动荡，现在确切地说出对经济的影响还为时过早，加拿大财长莫诺在就有关情况与我们的国际伙伴进行定期讨论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

七国集团 G7 由美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大组成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Pourquoi les tests d’ADN sont-ils devenus moins populaires?

RCI | English

Canada invests in power line to deliver hydroelectric power to Saskatchewan

RCI | Español

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo en Montreal y Toronto

العربية | RCI

رشيد بدّوري "واثق الخطى يمشي ملكا" ناشراً عدوى الضحك