世卫组织：急需增加防护用品生产以保障医护人员安全

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世界卫生组织星期二（3月2日）警告说，随着全世界新冠肺炎患者不断增加，医护人员可能因口罩和防护服等防护用品短缺而处于危险境地。世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，防护用品生产厂家必须“紧急增产”。

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他表示，世卫组织一直在向有需要的国家运送个人防护装备，但是“供应正在迅速枯竭”。他敦促各国政府采取激励措施，以促使生产厂家提高关键医疗设备的产量。

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目前新冠病毒在全球形成蔓延之势。到星期二为止，感染人数已超过9万，死亡人数超过3千。虽然大部分死亡患者在中国国内，但是其他国家的新增感染人数已超过中国。最近又有十二个国家发现首例病例。

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世卫组织建议，公众如果口罩不足，应在最必要时使用，例如在乘坐公交地铁时，身处电梯和人多的密闭空间时，同时加强其他防护措施，例如勤洗手，与人群保持距离等。

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到星期二为止，加拿大累计病例达到30例（包括初步诊断与已痊愈），其中安大略省20例，BC省9例，魁北克省1例。

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（RCI with Thomson Reuters）

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