为抗疫情保经济加拿大央行可能降低利率

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自从一月底中国爆发新冠病毒肺炎疫情的消息曝光以来，现在被称作COVID-19病毒肺炎的疫情已经肆虐世界主要国家，世界经济轻则放慢发展速度、重则陷入衰退已经差不多成了定局。

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经济分析师们原来希望这次COVID-19病毒肺炎疫情带来的经济减速或衰退会是V字形，是来的快、去得也快的经济探底随后反弹的模式，但现在越来越多的迹象显示这次新冠病毒肺炎疫情对经济带来的打击的广度和深度都会是非常沉重的。

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新冠病毒肺炎疫情对经济的打击主要来自两个方面。首先是防疫措施和隔离措施意味着许多工人和雇员无法正常上班，结果是生产能力大打折扣，这是供给减少的问题。

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另外一面是需求减少的问题。新冠病毒肺炎疫情让消费者停止或大大减少旅游、餐饮、娱乐消费、甚至是大大减少非生活必需品的购物活动。

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西方国家经济合作与发展组织星期一表示，为了防止世界经济出现最差的结果、经合组织成员国政府之间要协调行动，包括迅速采取下调利率的措施以提振经济。

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美联储星期二采取了紧急降息行动，把美国央行利率下调0.50个百分点。

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国际金融市场似乎已经认定，加拿大中央银行会在星期三把银行利率下调至少0.25个百分点。

RCI with Don Pittis · CBC News

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