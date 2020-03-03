从伊朗入境加拿大的人将被要求隔离14天

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加拿大首席公共卫生官Dr. Theresa Tam星期一表示，为加强防疫措施、将要求所有从伊朗入境的加拿大人或旅行者都自我隔离14天。

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从星期一开始，所有乘坐国际航班进入加拿大的人在经过移民和海关检查时都会被问其最近是否去过伊朗，如果去过伊朗是否有咳嗽、发烧、身体不适等症状。那些回答去过伊朗、但没有身体不适症状的入境者将被要求自我隔离14天。

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Dr. Theresa Tam指出，伊朗新冠病毒肺炎疫情迅速恶化和近日加拿大新增COVID-19病毒肺炎确诊病例都与去过伊朗的人有关，这是很让人担心的事情。

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不过这位加拿大首席公共卫生官说，没有计划采取禁止去过伊朗的人入境的防疫措施，因为随着发生COVID-19病毒肺炎疫情国家的数量在不断增加，只针对某个国家采取关闭边界的防疫措施效果不大。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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