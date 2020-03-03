加拿大商会呼吁中小企业为应对新冠疫情做好准备

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

面对不断蔓延的 COVID-19 疫情， 加拿大商会 （The Canadian Chamber of Commerce）开始呼吁加拿大的各中小企业要做好准备，不过也没有必要感到恐慌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，加拿大商会刚刚发布了一份新指南，这份指南的目的是帮助公司企业，特别是那些比较小的公司，为应对新冠疫情进行提前规划和准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个星期一，加拿大商会的首席执行官佩林·比蒂（Perrin Beatty）表示， 2003 年发生了非典疫情，之后加拿大的大公司企业、政府机构等都制定了应对大规模流行病或其他严重局势的步骤和计划，但小型企业由于资源有限，日常的业务占用了他们的大多数精力，因此我们希望这份指南能够为中小企业提供帮助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在指南中，加拿大商会建议企业考虑采取一些应急措施，比如现在就申请更多的信贷额度，以及为能够让员工在疫情发生时远程办公创造条件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国在新冠病毒开始蔓延之际，立刻采取非凡措施来限制人员流动，其中包括公司企业要求员工在家里工作，这一措施为有效遏制病毒的传播起了很大作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，这一指南还就在供应链中断，或者人员配置上遇到问题时怎么办而提供了一些建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大商会首席执行官佩林·比蒂表示：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的企业界不必惊慌失措，但提前做好应急准备是有必要的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI 新冠病毒疫情报道专栏：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada