安大略省政府对教师让步：班级人数只增一人

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安大省教育部和该省公立学校教师的谈判出现了些许进展。省教育部长莱切（Stephen Lecce）星期二（3月2日）表示，省政府现在建议把高中班级学生人数增加到23人，仅比过去多1人。原来的计划是增加到28人。

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由于劳资谈判陷入僵局，安大略省公立学校教师的轮番罢工已经持续数周。莱切表示，省政府为了学生的利益做出了这个重大让步，“现在球在他们那一边。”

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在1%的工资涨幅上，安省政府拒绝退让，并指责工会一心想的是涨工资。工会的要求是2%，但这并不是双方唯一的分歧。除增加高中每班学生人数外，省教育部还提出高中学生毕业前必须上四门网授课程。

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在教师和家长的反对下，省政府做出部分让步。莱切说，省政府将继续发展网络教学系统，但是上网授课将不再是毕业条件。

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四大教师工会之一安省英语天主教教师工会星期二表示，如果政府在班级人数和网授必修课问题上让步的话，他们愿意接受1% 的工资涨幅。

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（RCI with CP）

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