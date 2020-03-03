房产“投机空置税”歧视全职妈妈？BC省女子把该省财政部告上人权法庭

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BC省维多利亚市民梅兰妮.斯塔泰克（Melany Startek）是四个孩子的母亲。虽然她在养育孩子之余也参加社区活动，还曾担任本地女子联合劝募协会（国际联合劝募协会旗下的公益慈善组织）主席，但在过去二十年中没有正式工作过。家庭收入的主要来源是她丈夫。在他去美国工作、成为美国“税务居民”后，他们家就变成了需要交纳BC省投机空置税的“卫星家庭”。

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卫星家庭和华人所说的“空中飞人”类似，指的是夫妇一方或双方在加拿大以外地区工作和纳税的家庭。按照BC省的规定，如果留守BC省一方的收入不到家庭总收入的一半，就属于卫星家庭。这正是斯塔泰克和许多全职妈妈的情况。

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但是斯塔泰克在接受CBC记者Eric Rankin采访时说，她和丈夫不是投机商，她家在维多利亚市的房子也没有空置，那是她和孩子们生活的地方。仅仅因为全职妈妈收入低，她就不能把这栋房子报成主要住宅，必须交投机空置税，这是不公平的。她因此向BC省人权法庭提出投诉。

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把全职妈妈视为“零价值”

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她认为，BC省财政部如此规定，说明在有关官员眼里，在家照顾孩子，做义工，为社区效力这些事完全没有价值。她因此被贴上丈夫的“卫星”的标签，“这是用几十年前的方式来对待女性。”

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3月31日是BC省民申报投机空置税的最后期限。算下来，斯塔泰克家要为2019年交1万3千多加元的空置税。

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BC省人权法庭已经同意审理斯塔泰克的投诉，但是做了一些更动。本来BC省财政部长和税务官也是她的投诉对象。法庭没有受理这一部分，但是接受了她对财政部及其助理副部长的投诉。后者拒绝了斯塔泰克提出的重新评估她家税额的要求。

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斯塔泰克和丈夫都是加拿大公民。她丈夫过去在BC省工作，但是在一家美国公司买下他所供职的公司后，只好转去美国工作。收入比他低很多、在加拿大报税的斯塔泰克从此成了“未上税境外收入所得者”，尽管她丈夫的绝大部分收入都花在BC省。

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人权法庭主席寄给斯塔泰克的通知说，法庭将从“家庭状况，婚姻状况和性别”方面审理她的投诉。

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为打击炒房客征收投机空置税

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BC省自2018年11月起开始征收投机空置税，目的是为该省房地产市场，尤其是大温地区和维多利亚市的房地产市场降温，打击目标主要是加拿大和外国的炒房客，他们自己住在国外，在BC省买的房子或是空着，或是让自己的家人居住。

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省政府去年7月份表示，投机空置税很成功，截止到7月2日，已征得1.15亿税款，远远超出预期。这笔钱将用于资助平价房和廉租房项目。同样被房地产市场过热问题困扰的多伦多市开始考虑仿效。

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但与此同时，投机空置税也遇到了集体诉讼和人权投诉等法律挑战。下个星期在维多利亚市，法院将开始审理一起要求暂停征收投机空置税的强制令申请。

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BC省政府面临法律挑战

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现在BC省人权法庭还没有决定何时对斯塔泰克的投诉举行听证。她的律师说，BC省的卫星家庭数量众多，如果她投诉成功，针对投机空置税的人权投诉可能会大量出现。

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虽然斯塔泰克做好了和省财政部对簿公堂的准备，但她同时也因失望而萌生去意。她丈夫已经辞去在美国的工作。一家人打算迁居安大略省。

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（RCI with CBC News, Eric Rankin）

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