美国税法让美加双重国籍加拿大人担心

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不少加拿大人同时具有美国国籍。根据美国税务法规，如果这些加拿大人不提供美国社会保险号码或者是美国纳税人号码，则他们在加拿大银行的账户可能会被关闭或被罚款。

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拥有美国公民的身份意味着这些加拿大人必须每年填报美国税表，那些在美国有收入的加拿大人也必须填报美国税表。

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加拿大国税局会帮助美国税务当局落实在加拿大的美国公民必须填报美国税表的规定。如果住在加拿大的美国公民、包括拥有美加双重国籍身份的加拿大公民不填报美国税表，则加拿大国税局会对之采取罚款等惩处措施。

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加拿大国税局近年来加强了帮助美国税务局收税的力度。

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2019年，加拿大国税局向美国税务机构提交了90万份加拿大人的财务记录，这比2018年的数字增加了差不多三分之一。

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RCI with Elizabeth Thompson · CBC News

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