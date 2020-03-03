(Jacquelyn Martin/The Associated Press)

美联储为应对疫情紧急降息，股市反弹，加拿大央行可能跟进

作者 黎黎 |
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发表 2020年3月3日（星期二）14:26
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美联储（U.S. Federal Reserve）星期二宣布降息，这是一项紧急举措，旨在于应对新冠病毒对经济的影响。

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美联储在一份声明中说，把基准利率下调  0.5 个百分点，现在为 1％ – 1.25％。

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美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）指出，美国经济的基本层面仍然强劲，但新型冠状病毒 “对经济活动构成了不断变化的风险”。

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美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）

紧急措施

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美联储预定在 3 月 17 日至18 日举行下一次政策会议，在会议之前决定降息，反映出这一措施的急迫性，美联储认为需要立即采取行动，以支持经济。

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这是美联储自 2008 年金融危机以来，首次在政策会议之间下调基准利率，也是自金融危机以来幅度最大的一次降息。

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星期二，美国主持了 G7 集团的一个财长和央行行长电话会议，会议后，由美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大组成的七国集团发布了一个联合声明，表示  “准备采取行动，包括在适当的时候采取财政措施，以应对病毒，支持经济”。

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COVID-19 疫情已经在导致经济活动放缓，现已影响到 65 个国家。

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自爆发疫情后，中国的很多地区基本上“停工”，现在正在逐渐复工。

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随着疫情在中国境外蔓延，全球的旅游业大受打击，休闲旅游和商务旅行的人数大减，许多欧洲的度假胜地现在几乎是空无一人。

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(Massimo Pinca/Reuters)

股市飙升

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在美联储宣布降息后，股市立即飙升。

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星期二，截至到美国东部时间上午 10:02，道琼斯工业平均指数上涨 319.24点，或 1.20％，至 27,022.56，标准普尔500指数上涨 38.33点，或 1.24％，至 3,128.56，纳斯达克综合指数上涨 100.59点，或 1.12％，至 9,052.75点。

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多伦多 S＆P / TSX 综合指数也上涨 135 点，或 0.82％，至 16,688点。

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(Chris Helgren/Reuters)

加拿大央行可能降息

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现在，许多经济学家预测，加拿大央行也会跟进，将在定于3月4日（星期三）的货币政策会议上宣布自己的降息措施。

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有分析师预测，加拿大央行将把基准利率下调0.25个百分点，从1.75％降至 1.50％。

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Richardson GMP 的理财顾问加雷斯·沃森 （Gareth Watson）就是其中一位，他在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说，他认为加拿大央行将在周三将其基准利率下调 0.25 个百分点。

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他说：

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如果加拿大不跟进美国的措施，我会感到非常意外，尤其是澳大利亚央行已经在周二上午也宣布降息，而且我们预期英国央行本月也将跟进降息。

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沃森还表示，对于加拿大的经济来说，除了有冠状病毒带来的不确定性外，还有原住民和环境保护示威者为反对天然气输气管道，举行示威阻断铁路运输产生的影响

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(Lars Hagberg/The Canadian Press)

不过，也有专家们认为加拿大央行可能会减得更多。

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Monex Canada & Monex Europe 的外汇分析师西蒙·哈维（Simon Harvey）在一份声明中表示，他认为，星期三，加拿大央行 – 加拿大银行的行长史蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）有可能跟美联储一样，把基准利率削减 0.5 个百分点。

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(CBC )

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新冠病毒疫情报道专栏：

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追踪新冠病毒大爆发

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