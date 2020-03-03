苹果为“降速门”做巨额赔偿、但加拿大人没份

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世界智能手机巨头苹果公司同意支付5亿美元以赔偿在苹果公司推出新版手机期间旧型号手机速度被人为变慢的手机用户，不过加拿大的苹果手机用户不在赔偿之列。

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苹果公司被一些美国手机用户告提出集体诉讼，指控苹果公司为了诱使拥有旧型号苹果手机的用户做出购买新版苹果手机的决定，而故意让旧型号苹果手机的运行速度变慢。

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苹果公司虽然否认对这一问题负有责任，但表示为了避免旷日持久和耗费金钱的法庭诉讼、在星期五同意与上述集体诉讼的告方律师团达成和解协议，支付上限为5亿美元的赔偿，具体到每个苹果旧型号手机约25美元。

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不过，这一苹果公司为被告方的集体诉讼和解协议还需要经过美国加利福尼亚州San Jose地区法院法官Edward Davila的批准。

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如果法官批准这一集体诉讼和解协议，则在2017年12月21日前有使用iOS 10.2.1 或更新版本运行软件系统的iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus 或 SE的美国苹果手机拥有者将可以获得赔偿。

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