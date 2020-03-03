1月27日，多伦多街头，戴着口罩的行人。也是在同一天，加拿大确诊第一例新冠病毒感染者。CP/Frank Gunn

防止感染新冠状病毒，个人可以做些什么？

作者 梁彦 |
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发表 2020年3月3日（星期二）16:25
更新 2020年3月3日（星期二）16:42
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新冠病毒COVID-19全球肆虐，令很多人担忧，也希望了解：个人需要做些什么才能避免感染？

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这里是加广中文台根据加拿大卫生部的建议做的小结：

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保护自己不被感染

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注意个人卫生
1.洗手、洗手、洗手

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常规性地洗手，勤洗手； 使用肥皂和清水洗手，每次20秒；或者用含酒精的免洗洗手液。

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同时，格外留意不要用不干净的手揉眼睛、嘴巴、和鼻子，这些动作会让病毒进入你的身体。

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世界卫生组织。

2. 漱口
除了勤洗手，还有用漱口水漱口，这样可以杀死或者减少存留在喉咙里的病菌，防止落入肺部引起肺炎。

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4. 正确佩戴口罩
世界卫生组织专家表示，不建议每个人都戴口罩。这主要是因为很多人并不习惯戴口罩，戴上口罩之后，人们摸口罩或是面部的机会反而更多，造成病菌进入眼睛和嘴里的机会也随之增多。

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健康人只有在照顾受新冠病毒感染者时才需要佩戴口罩。

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同时，全世界都因为新冠病毒爆发而口罩短缺，每天每个人都戴上口罩是不现实的。还应该把口罩等防护用品留给医护人员。

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个人需要学会如何正确佩戴和取下口罩。（欢迎点击世界卫生组织的网站得到更多信息

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如何佩戴口罩。（世界卫生组织）

5.注意食品安全
做饭时，处理生食与熟食的切菜板和刀具需要分开，处理生熟食品之间要洗手。

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肉类一定要完全煮熟才食用。

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避免前往危险地区旅行，比如中国武汉、伊朗等地（参看加拿大卫生部的旅行建议）

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如果个人从新冠病毒高发地区如中国以及伊朗回来，请自我隔离14天，并格外留意自己的身体状况，如有发烧、咳嗽、呼吸困难等症状，请与当地公共卫生部门联系：查看加拿大各省的紧急救护号码

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安大略省：1-866-797-0000

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曼尼托巴省：1-888-315-9257

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纽芬兰与拉布拉多：811 或 1-888-709-2929

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其他各省热线号码是：811

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避免接触感染者或潜在感染者
保持与他人的距离，世卫组织的建议是与人相聚1米（3英尺）。

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比如，朋友或家人从新冠病毒高发地区回来，最好隔离14天之后才见面

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如果可能，与人见面避免不必要的接触，比如，握手、拥抱、或是亲吻。

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保护别人不受自己感染

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第一，咳嗽或打喷嚏时，请用手肘把鼻子嘴巴完全遮挡，而不要用手遮挡；

第二，如果自己生病，请戴口罩；

第三，不要随地吐痰；

第四，将用过的纸巾等迅速扔进封闭垃圾桶

第五，留意自己身体的症状
医学专家表示，新冠病毒最为明显的症状是发烧和干咳，以及呼吸困难。

一旦发现自己有发热、咳嗽、或是呼吸困难等症状，请在家休息，不要出门或上班，避免传染给别人。

如果怀疑自己感染了新冠病毒，请立即联络公共卫生系统，前往测试、就诊。

如何保护别人不被感染。（世界卫生组织）

新冠状病毒如何传播？

加拿大卫生部在自己的网站上表示，新冠病毒的传播途径包括：

  • 咳嗽或打喷嚏时散布的呼吸道飞沫
  • 亲密接触，例如触摸或握手；
  • 触摸带有新冠状病毒的东西，然后在洗手之前先触摸你的嘴，鼻子或眼睛

RCI with 加拿大公共卫生部、世界卫生组织网站

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