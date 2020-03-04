加拿大央行把基准利率削减 0 .5个百分点

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星期三，加拿大央行 – 加拿大银行（The Bank of Canada ）宣布减息，加拿大央行把基准利率下调了半个百分点，从 1.75% 降到 1.25％，目的是争取 “软化” 新冠病毒对经济的冲击。

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新状病毒 COVID-19 的蔓延，严重影响了中国的经济，扰乱了全球供应链，一些国际金融机构已经下调了对全球经济增长的预测。

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星期二，美联储出人意料地减息 0.5 个百分点，作为支持经济的紧急措施，之后，专家们已经普遍预测加拿大央行也会跟进。

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加拿大央行在星期三的一份声明中表示：

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虽然加拿大的经济一直在以接近其潜力的势头运行，通胀率也在可控目标范围内，但 COVID-19 病毒对加拿大和全球的前景带来重大负面冲击，因此货币和财政当局在做出回应。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

业内人士原来预测加拿大央行今年至少会降息一次，但现在看来央行今年有可能几次降息。

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（CBC，CP）

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