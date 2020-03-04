加拿大护理院为新冠肺炎疫情恶化做准备

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在美国太平洋沿岸华盛顿州柯克兰市一老年护理中心发生集中性COVID-19病毒肺炎疫情，病人和医护人员集体染病、多人死亡的情况下，加拿大长期护理中心开始为COVID-19疫情的恶化做准备。

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这些措施包括密切观察长期护理中心的病人是否有发热、咳嗽、呼吸气短等症状，工作人员也要互相观察是否有被感染的症状。

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世界卫生组织根据中国上报的COVID-19疫情数据指出，监狱、医院、长期护理中心是COVID-19病毒肺炎容易集中爆发的地方，因为这些地方人员密集、人与人之间传染容易。

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而老人护理院这样长期护理中心一旦发生COVID-19疫情，会导致较高的死亡率。因为老年人免疫系统弱、还伴有其他慢性疾病。

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中国提供的COVID-19病毒肺炎疫情统计数字显示，80%感染新冠病毒肺炎的病人可以自行痊愈，但有15%到20%的被感染者会发展成重症、需要入院治疗，这些人中大部分是年老体弱者。

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对于老年人来说，一旦感染COVID-19病毒肺炎，死亡率在8%到15%之间。

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