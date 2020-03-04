加拿大新冠病毒增至 33 例

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加拿大疫情最新信息：

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在加拿大，截止到 3 月 4 日下午，公共卫生官员总共报告了 33 例新冠病例。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 安大略省：20 例； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 不列颠哥伦比亚（BC）省：12 例； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 魁北克省：1 例。

加拿大公共卫生署（The Public Health Agency ）一直在评估全球疫情进展的风险，继续称加拿大的风险很低。

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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生星期二发推特说：

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对于每个人来说，为所有情况做好准备是非常重要的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她敦促人们为社区爆发疾病制定计划，包括防护措施，以及如果疫情影响到工作和托儿服务，自己应该采取哪些措施，同时，需要处方药的人，要保证家里有足够的处方药。

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安省新增患者去了埃及和伊朗

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安大略省周二证实，新增了两起病例，使安省病例总数达到 20 例，但其中 3 例已经痊愈。

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安大略省卫生厅发布的信息称，新增的病例中，一例是约克地区一位 70 多岁的女性，她曾到埃及旅行，于 2 月 20 日返回多伦多，于 3 月 1 日到 Mackenzie Richmond Hill 医院就诊。

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卫生官员说，该医院采取了所有必要的预防措施，并遵循了标准的操作程序，包括测试和评估。

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第二例新增病例是一名 50 多岁男性，他 于 2 月 25 日从伊朗返回，并于 2 月 29 日到北约克总医院的急诊科求诊。

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安省卫生厅还表示，这两名新增病例的患者在经过评估后都在当天出院，现在在家里进行自我隔离。

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多伦多和约克地区的公共卫生部门正在追踪与这两名新患者有过接触的人。

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到目前为止，安大略省已有 1,100 多人接受了新冠病毒检测。

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多伦多市政府

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与此同时，多伦多市长约翰·托里（ John Tory）说，市政府负责公共卫生的官员一直在 “不停” 地开展工作，以确保做好准备。

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他敦促居民们不要惊慌，多伦多正在大力进行准备。

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约翰·托里在推特上说：

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我们在把居民的安全与健康放在首位，我们在加强公众教育和意识，进行准备。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大其他城市

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在加拿大其他一些没有病例的城市，市政卫生系统都已经开始准备。

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这个星期，首都渥太华市的卫生官维拉·埃奇斯（Vera Etches）医生警告说，渥太华发现 COVID-19 病例只是个 “时间早晚问题”。

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她说，已经有超过 50 人在渥太华的医院接受了 COVID-19 的检测。

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埃奇斯医生补充说：

关于这一病毒，较为让人安心的一面是，大多数人（绝大多数人）不需要医院就可以痊愈。

她接着表示，人们应该储备包括食品和药物在内的必需品，就象要应对风暴或停电一样，但不需要进行大量囤积。

在阿尔伯塔省，省卫生厅（Alberta Health Services）已经要求从伊朗返回的旅行者必须在家里自行隔离14天，同时监控自己是否有 COVID-19 的症状。

（CBC）

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