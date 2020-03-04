加拿大移民部长在德国传授安置移民经验

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加拿大联邦政府移民部长Marco Mendicino三月初访问德国，向德国同行分享并传授在新移民来到加拿大之前就开始帮助他们找工作、了解加拿大生活方式方面的经验。

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加拿大移民部长是受德国总理默克尔的邀请、在德国参加融合移民实践经验交流会，加拿大是受邀到会的唯一国家。

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加拿大联邦政府移民部长Marco Mendicino在接受加拿大广播公司采访时说，德国同行们认为加拿大在融合移民方面取得了成功、为德国树立了典范。

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加拿大联邦政府在新移民还没有离开原籍国就开始向他们提供各种方面的帮助，包括找工作，介绍加拿大的政治、经济和社会系统，介绍加拿大人的生活方式等，以帮助新移民尽早融入加拿大社会。

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在2018年加拿大联邦政府内部报告指出这一帮助在原籍国的新移民融入加拿大社会的项目在新移民中缺乏知名度的问题后，自由党联邦政府在2019年拨款1.13亿加元以强化该项目、并提高该项目的知名度。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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