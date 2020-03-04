和平巧克力：叙利亚新移民在加拿大小城安家创业的故事被拍成电影

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2016年，叙利亚难民哈达德一家在加东新斯科舍省小城安蒂戈尼什安顿下来。哈达德在家乡以做巧克力为生，原本家境殷实，产品远销中东各国。叙利亚内战爆发后，巧克力厂被炸毁，一家人流落到黎巴嫩的难民营，三年后被加拿大接收。

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哈达德重操旧业，先是在当地农贸市场摆摊，后来生意越来越好，成立了自己的公司，由原本学医的儿子塔里克担任经理。一家人在今年年初顺利入籍，公司规模也扩大了。CBC 记者Cassidy Chisholm报道说，他们的故事现在已被拍成电影。

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导游凯伊瑟（Jonathan Keijser）在新斯科舍省出生和长大，目前在洛杉矶发展。他说，他从新闻里得知哈达德一家的故事，决定把它搬上大银幕。故事 主线是一个叙利亚年轻人努力适应小城新生活，并在当医生的梦想和继承父业之间做出抉择。他认为，哈达德一家的故事是可以让所有加拿大人都引以为傲的 。

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塔里克说，他希望这部电影能让观众看到有血有肉的新移民形象，打消人们对中东人和难民的偏见。出演这部电影的演员里有几个是中东影视界明星，是他小时候的偶像。由他们来扮演他和家人令他感到格外荣幸。

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这部与哈达德家的巧克力店同名的电影《Peace by Chocolate》已在上个月杀青，今年秋天将在电影节上放映，预计年底再影院公映。

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（RCI with Cassidy Chisholm）

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