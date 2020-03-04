因熏烟仪式而起：大温房东驱赶租客被判赔偿两万多加元

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BC省人权法庭近日裁定大温本那比市的房东帕明德.莫罕（Parminder Mohan）赔偿一位前租客23000加元，其中包括1500加元的工资损失和1800加元的相关费用。原因是他多次驱赶对方，并发表侮辱对方族裔和文化的言论。裁决书说，莫罕必须停止对其租客的基于种族、祖先、出生地和宗教的歧视。

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CBC 记者Bethany Lindsay报道说，这名前租客名叫克莉丝托.史密斯（Crystal Smith），是一个年轻的原住民单亲妈妈。职业是代课教师。2017年1月，她与丈夫分手，带着两个孩子搬进了莫罕出租的一套地下室公寓。莫罕当时还答应她，到4月楼上有人搬走时，就让她搬到楼上去住。

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用鼠尾草或雪松熏烟是原住民用来祈福驱邪的一种仪式。史密斯说，她因分手之事心情不好，那段时间经常熏烟。莫罕发现后要求她停止，史密斯拒绝了。她本来签了一年的租约，但莫罕数次试图赶她搬家，并为此向租务管理局提出申请。BC省人权法庭的裁决说，他在申请被驳回后并没有停止驱赶史密斯，而且方式越来越无礼。他数次评论史密斯的族裔，称原住民喝酒吸毒。

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史密斯不得不在当年6月搬走，但是向人权法庭提出了投诉。莫罕声称鼠尾草的烟味让他感到不适，并说史密斯不在乎他的健康。但是他没有证明鼠尾草的烟如何损害了他的健康。

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（RCI with CBC News, Bethany Lindsay）

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