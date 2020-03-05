一些加拿大公司要求雇员回国后隔离14天

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加拿大一些需要去国外出差旅行的雇员被公司或工作单位老板告知说，他们出差回来后先要自我隔离14天、然后才能回来上班。

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加拿大保险业巨头公司Manulife Financial Corp星期二告诉加新社说，公司已经发出内部通知，要求所有最近去过中国、韩国、伊朗、意大利的雇员、或家里有人从上述国家刚刚返回的雇员在自己家里进行为期14天的自我隔离。

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加拿大五金商品连锁店Home Depot of Canada Inc也向公司雇员发出通知，暂停所有公司员工去亚洲国家和欧洲国家意大利的旅行，公司员工中任何在过去两个星期中从亚洲国家或意大利返回的人要在自己家里隔离14天后才能返回公司上班。

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加拿大Ryerson大学卫生服务管理学院的负责人Jim Tiessen认为，大公司企业关注员工的健康和减员率是正确的做法，而且公司企业派员工到疫情严重的国家出差如果遇到被困在疫区的情况也会造成很大的麻烦。不论是公司员工出差回来后成为传染源、或是被困在外国疫区叫天天不应的情况，这些都会对公司形象造成负面影响。

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