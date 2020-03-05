专访黎岚辉：新冠病毒引发歧视与仇恨？蒙特利尔连续发生破坏佛教雕塑事件

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警方认为，这一系列针对华裔社区的破坏很可能涉及仇恨犯罪。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周，加拿大后备役军人、学生黎岚辉（Louis Le）在自己的脸书上披露出，他做义工的华裔寺庙中，连续发生雕塑遭到破坏的事件。而随着媒体追踪，警方已经介入，认为这很可能涉及到对华裔/亚裔的仇恨犯罪。

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通过电话，我采访了黎岚辉。



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观音庙三次遭到破坏

大约一个月前，我们的观音庙前的塑像遭到认为破坏。从监视录像上可以看到，凌晨一点多，有一个身穿连帽上衣的人出现，拿了一把锤子，把门前的雕像砸烂了很多。

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我们当时觉得这是偶然事件。但是，不久之后，雕像再次遭到毁坏。而我们也听说，有别的寺庙被破坏，甚至是唐人街路口的石狮子也被涂鸦。

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现在看，这是与现在的大环境有关的，自从新冠病毒爆发以来，华裔/亚裔成为了歧视和仇恨的目标，比如最近也发生了在伦敦一名中国男子被殴打，在纽约在澳大利亚都发生了针对性的种族歧视。

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警方怀疑仇恨歧视动机

警方最初觉得，观音庙是私人领地，他们不知是否该介入。不过，随着媒体的曝光，事情引发更多关注。警方已经与报案人联系了，并在受访的时候说，可能与仇恨犯罪相关。

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想对华裔/亚裔社区说的话

我觉得，大家最近这段时间要保持警觉，如果看到什么可疑的人或是事件，一定要报警。我觉得，亚裔作为整体应该站出来，不能让这类的事件就这么过去了。

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“我对此吃惊，也不吃惊”

对于这类事件发生，我感到非常吃惊。确实，现在都2020年了，经过了那么多年的教育，那么多信息，还会发生。不过，我一直觉得，世界上愚蠢的人比思想有逻辑的人多。不然，世界就不会有那么多问题了。

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最后的忠告

我在脸书曝光这件事情之后，很多人留言。我想说的是，有很多人把中国城狮子上的十字架图案和基督教联系起来。我个人不喜欢这种联系。我想，我们不知道这个罪犯是谁，不知道他的动机是什么。而且，就算他的确是基督徒，他也是个人行为，不能够代表所有的基督徒。

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在这样的特别时刻，所有令宗教之间和少数族裔之间对抗的事情，都于事无补。

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