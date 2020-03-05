加拿大两保险公司停保因新冠疫情的旅行退票

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加拿大旅游保险领域的两大公司Manulife和 TuGo宣布不再提供与新冠病毒肺炎疫情有关的取消旅游的退票保险。

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旅行者过去在购买了普通旅行取消保险后遇到加拿大联邦政府把其旅行目的地纳入旅行预警名单的情况、一般能够得到退票补偿。但Manulife和TuGo两大提供旅游保险的公司宣布，由于新冠病毒肺炎疫情在世界范围内出现已经是世人皆知的事情，所以他们提供的由于未知事件而取消旅游的退票保险对新冠病毒肺炎疫情不再适用。

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TuGo公司说，在3月4日星期三和星期三之后购买的旅行保险将不再涵盖新冠病毒肺炎疫情有关的旅行取消退票保险。

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加拿大旅游保险领域的经纪人Martin Firestone认为，其他提供旅游保险服务的公司也会跟进采取类似的措施，以避免自己的公司由于大量旅游者由于新冠病毒肺炎疫情要求退票而遭受过大的财务损失。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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