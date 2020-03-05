（CP/Jonathan Hayward）

加拿大人不高兴：民调显示大部分人不满意特鲁多政府处理原住民堵路抗议的方式

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月5日（星期四）16:42
更新 2020年3月5日（星期四）16:57
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被原住民堵路抗议困扰将近一月的加拿大铁路运输目前已基本恢复正常。但是加拿大雷热市场调查公司刚刚公布的一项民调显示，61%的加拿大人不满意特鲁多政府处理这次危机的方式。他们或者认为这次危机本该更快解决，政府的行动不够迅速，或者认为是政府过去的错误导致了这次抗议活动。

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加拿大人比过去更尊重原住民权利

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超过半数（57%）的受访人相信原住民关于土地的诉求是正当的，认为政府在开始一个项目之前应该征求他们的意见。但是，在被问到原住民是否应该拥有否决大型项目的权利时，赞成的人减少到了42%，反对的人则达到41%，两方可以说是旗鼓相当。

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（CP/Jonathan Hayward）

BC省北部的滨海天然气管道项目是这次封堵铁路抗议的根源。应该彻底取消该项目，还是应该暂时停工以便和当地原住民领袖进行进一步的谈判？在这个问题上，受访者也是打成平局，各占37%。

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雷热公司副总裁布克（Christian Bourque）在接受CBC记者Teresa Wright采访时表示，这说明加拿大人比过去更支持与原住民的和解，但是这种支持的程度或许没有原住民领袖们所希望的那么高。

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鲜明的政治立场和地区特征

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在以能源工业为支柱产业的中部平原省份，支持原住民诉求的受访人明显比其他地区少。在这个地区以外，支持政府用克制的态度和谈判方式解决冲突的受访者占了大部分。另外，保守党人士对原住民的土地要求和与原住民和解的支持也低于非保守党人士。

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（CP/Sean Kilpatrick）

布克分析说，这对自由党政府来说是一个潜在的两难境地。如果你在与原住民和解的问题上不够努力，就会引起新民主党，绿党，可能还有魁北克党团的支持者的不满。如果推动能源项目不力，保守党人士也不答应。

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左右为难？但自由党的支持率相对平稳

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尽管对政府处理这次危机的方式表达不满的受访者超过60%，但是自由党的选民支持率却相对平稳，自2月初危机发生以来只减少了2个百分点，目前为32%。布克认为，这说明在原住民和能源项目问题上的分歧是过去就存在的，它只是加固了原来的党派分野。自由党没有赢得新的支持，但是为此事而掉头而去的选民也不多。

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不过这是就全国而言。在加拿大西部，自由党面临更大的考验和民众的不满。

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特鲁多星期三在魁北克省谈到天然气管道问题时强调和平解决分歧的重要性。他说，要解决这些问题，你不能老是贴个创可贴就算了。如果我们不希望看到同样的问题隔几个月就冒出来一次，就需要通过对话和谈判找到长期的解决办法。

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对话和谈判需要耐心和时间, 投资者有这个耐心等待吗？

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法语《新闻报》星期四（3月5日）报道说，巴菲特的投资公司Berkshire Hathaway决定放弃对一个魁北克省北部天然气管道项目的40亿加元投资计划。承建该项目的魁北克GNL公司表示，最近几个星期因原住民封路危机造成的不稳定让外国投资者感到紧张。

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图中黄线为筹建中的天然气管道，全长230公里，造价95亿加元。(Joan Dymianiw/CBC)

这条天然气管道的终端位于魁北克省萨格奈市，该市副市长波特万（Michel Potvin）说，他能够理解巴菲特的担忧。GNL的天然气输油管需要通过因纽特人的土地。“我们以前相信他们是同意的。但是从过去几个星期发生的事来看，这并不保险。”

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魁北克省商会联合会星期四发表声明，呼吁联邦政府和省政府采取措施，消除不确定因素，让投资者放心。

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（RCI with CBC News, Teresa Wright, La Presse，Radio-Canada）

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