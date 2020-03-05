加拿大军方下令各单位做好抗新冠疫情准备

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加拿大军队最高指挥官、总参谋长Jonathan Vance星期三发布命令，要求军队各单位为COVID-19病毒肺炎疫情大爆发做好抗役准备。

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这一命令除了要求军队各单位做好接到命令就可以立即出动参加抗役救灾行动的准备之外，还要求各军兵种下属单位把出差旅行和军人离开营地休假减少到最低限度、加强军人的个人卫生观念，以最大限度地减少军人染病减员的比例。

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加拿大联邦政府的疫情预测研究显示，在出现最坏疫情的情况下联邦政府雇员因病缺勤率会达到25%。

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加拿大军队总参谋长Jonathan Vance承认，如果COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大大规模爆发，则加拿大军人染役病倒的比例也可能会达到四分之一。

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目前已经在海外执行维和任务的加拿大军人还可能会遇到所在国因为COVID-19病毒肺炎疫情严重而关闭边界、禁止人员出入的问题。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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