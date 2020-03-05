加拿大政府：不要去伊朗，去日本要极度谨慎

由于新冠病毒蔓延，加拿大政府现在警告加拿大人不要前往伊朗。
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星期四上午，加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）升级了有关伊朗的旅行警告，从原来的避免非必要旅行改为避免所有旅行。
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全球事务部的旅行通知还警告加拿大人，去日本旅行则需要高度谨慎。
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加拿大政府已经警告不要对中国进行不必要的旅行，并避免去 COVID-19 首发省份的所有旅行。
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加拿大联邦政府的旅行通知：
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截至到星期四（3月5日），新冠病毒的最新数据如下：
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- 全球报告超过 96,000 例，死亡人数超过 3,300
- 意大利：3,089 例，死亡 148 人
- 伊朗：超过 2,900 例，死亡 107 人
- 韩国：6,088 例，死亡 37 人
- 美国：149 例，死亡 11 人
- 法国：377 例，死亡 6 人
- 日本：1,036 例
- 德国：349 例
- 加拿大：34 例
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