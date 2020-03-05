害怕病毒：星巴克不再让顾客自带杯子

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为了保护环境，减少浪费，世界上有越来越多的商家鼓励顾客自带容器来盛装食品和饮料，然而，来势汹汹的新冠病毒，使这些商家不得不重新考虑这种做法。

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全球最大的咖啡零售商星巴克（Starbucks）就是其中一个。

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星期三，星巴克公司宣布，暂时禁止顾客携带自己的可重复使用的杯子。

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星巴克说，为了防止新冠病毒的传播，公司正在制定一些新政策，其中一项就是顾客不能再自带杯子来买咖啡，但星巴克没有说明这一决定将持续多长时间。

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星巴克在加拿大的所有店面也将实施这一 “新政”。

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在此之前，为了减轻一次性杯子对环境的损害，星巴克一直在鼓励消费者自带杯子，并对自带杯子的顾客提供10％的折扣。

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另外，星巴克公司还表示，正在其所有的店面加强清洁和消毒工作，并取消了 3 月份所有的员工大型会议，也取消了所有的商务旅行。

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（Pete Evans / CBC）

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