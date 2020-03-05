新冠肺炎：魁北克省新增一例初步诊断病例，患者从印度回来

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魁北克省卫生部星期四（3月5日）上午发布公告说，该省新增一例新冠肺炎初步诊断病例，患者刚从印度旅行回来。省公共卫生实验室的检测结果呈阳性被列为初步诊断病例。如果温尼伯市加拿大国家微生物实验室的患者拭子检测仍呈阳性，即为确诊病例。

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卫生部官员正在了解这名患者在印度和在归途中去过什么地方。联邦和省卫生部都表示目前加拿大仍属于低风险地区。联邦政府昨天已宣布成立一个内阁委员会以应对疫情，由副总理弗里兰德（Chrystia Freeland）领导。

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加拿大现有病例均属输入型病例，患者或是从国外回来，或是家里有人从国外回来。但是联邦卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）昨天表示，加拿大有可能出现社区内传播。

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目前加拿大共有30多例病例，其中13例在BC省，20例在安大略省。绝大多数患者在家隔离治疗，目前仅BC省出现一例重症，患者为一名80多岁的女性。

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（RCI with CBC News，Radio-Canada）

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