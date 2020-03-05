跨山输油管：加拿大最高法院拒绝受理五个BC省原住民及环保团体的上诉

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在加拿大政府内阁重新批准跨山输油管（Trans Mountain）扩建项目后，一些BC省原住民团体和环保组织向联邦上诉法院提出异议，在被否决后又向最高法院提出上诉。星期四（3月5日），加拿大最高法院发布了拒绝受理的公告。按照惯例，公告并没有给出为何拒绝的理由。

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加拿大政府在第一次对跨山输油管扩建项目的批准被联邦上诉法院否决后，按照判决要求重新进行了原住民咨询和环保评估，并在去年6月份重新批准了该项目。有十二个BC省原住民团体和环保组织要求联邦上诉法院进行司法复议。法院接受了其中六个团体的要求，但在审理后裁定内阁批准有效。六个团体中有五个决定向最高法院提出上诉。

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这些团体要求对内阁决定进行司法复议的理由包括政府的原住民咨询不到位，输油管对环境的破坏，以及已经买下跨山输油管的联邦政府不能客观评估它的利弊等等。联邦上诉法院只接受审理关于原住民咨询的异议。

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跨山输油管扩建项目已于2019年12月初再次动工。

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（RCI with CBC News，Rhianna Schmunk, J.P.Tasker, Yvette Brend）

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