BC省新冠病例增至13例，新增患者为重症病例

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加拿大的不列颠哥伦比亚省（BC）发现了第 13 例新型冠状病毒病例，新增患者是一名 80 多岁妇女，她目前在温哥华总医院（ Vancouver General Hospital），情况危急。

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新增患者最近去了印度和香港旅行

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BC 省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说，这名妇女最近从印度和香港旅行回来，卫生官员正在调查她可能在哪里感染了 COVID-19 病毒。

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星期三，邦妮·亨利在新闻发布会上说，“根据这名妇女发病的时间，很可能与香港有关。” 但她补充说，BC 省也正在调查该妇女到印度旅行时跟随的一个旅游团。

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邦妮·亨利医生表示:

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这名患者目前在重症监护病房中，处于隔离状态，我们已采取 “一切预防措施” 来保护医院的工作人员和其他患者。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省首例重症病例

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BC 省现在有 13 个新冠病毒病例，这是第一例重症病例。

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其他的 12 位患者都是在家隔离，其中 4 位已经完全康复，还有 3 名患者目前已无症状，正在等待检查结果。

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BC省卫生官邦妮·亨利说：

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COVID-19 患者在结束隔离之前必须接受两次病毒测试，若两次都为阴性才能摆脱隔离。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省有经验

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邦妮·亨利医生表示，BC省拥有应对疾病大流行的经验，不过，每次的疫情都不同，在最初的混乱之后，需要一段时间才能制定出有效的应对措施。

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她说，我认为这绝非易事，一开始总是有很多未知事物……但我们正在拼凑 “全图”，争取切断传播链。

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她指出：

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中国是疫情的中心，现在已大大减慢了病毒的传播速度，这给加拿大官员带来了希望。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省卫生部长：疫情期间雇主不必索要病假条

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BC 省的卫生官员们继续要求公众们保持警惕，要勤洗手。

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卫生官亨利医生说，不但要勤洗手，而且要仔细洗，就像你刚切完辣椒一样，要把手里里外外洗个干净。

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另外，最近从伊朗和中国旅行回来的人们应该自行隔离 14 天。

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BC 省官员还说，如果自己身体不舒服，就不要去上班或上学，应该呆在家里，而且别去参加朋友家人的聚会。

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BC 省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）还表示，他正在向雇主们呼吁，要求雇主在疫情期间对雇员请病假予以理解，不一定非要雇员提供医生开具的病假条。

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别去探望老人

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在与 BC 省相接的美国华盛顿州，现在已有 10 人死于新冠病毒。

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BC 省卫生官邦妮·亨利医生指出，华盛顿州的大多数病例集中在老人长期护理院，她说，现在任何人若想去探望自己年迈的亲人，都要三思而后行。

亨利医生说：

对老年人来说这是一种毁灭性的疾病。如果你身体不佳，但又需要见到年迈的亲人 ……最好是打电话，或者与老人所住地的工作人员进行电话联系。

（CBC）

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