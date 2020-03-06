加拿大央行：如新冠肺炎疫情恶化会再降息

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加拿大中央银行星期三刚刚把利息率猛降0.5个百分点，星期四央行行长波罗茨在多伦多发表谈话说，越来越严重的COVID-19病毒肺炎疫情正在对加拿大经济构成严重挑战，如果这个挑战的深度和广度都很严重，则加拿大中央银行准备进一步降低利息率，以尽量抵消新冠病毒肺炎疫情对加拿大经济的伤害。

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波罗茨指出，在COVID-19病毒肺炎疫情被媒体报道之前，加拿大经济就已经放慢了发展速度，今年第二季度的经济发展前景已经出现乏力迹象；再加上新冠病毒肺炎疫情给加拿大经济带来的打击、冬季的恶劣天气、土著人中断铁路运输的示威活动、安大略省教师工会的全面罢工等因素，这些都给加拿大经济带来了阻力。

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波罗茨认为，最近股票市场较大幅度的下跌会让消费者和投资者的信心进一步弱化，让经济下行的压力更加具有持续性。

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在加拿大中央银行星期三把央行利率从1.75%下调到1.25%后，金融市场预测加拿大央行在4月份再度下调利率的可能性是70%。在波罗茨星期四发表讲话后，金融市场认为加拿大中央银行在4月份再次降息的可能性几乎是百分之百。

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