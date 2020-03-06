加拿大2月份失业率为5.6%

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今年 2 月，加拿大新增了大约 30,000 个工作职位，失业率为 5.6%。

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星期五，加拿大统计局公布了最新就业数据，这一报告说，新增加的主要是全职工作，全职职位比1月份多了 37,600 个，非全职职位则比1月份少了 7,300 个。

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新增三万个就业，大大超出了经济学家们的预测，但由于进入就业市场找工作的人增多，所以失业率比 1 月份（5.5%）升了 0.1 个百分点。

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魁北克省牵头

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加拿大统计局表示，2 月份的就业增长是由魁北克省带动的，魁北克省已经连续三个月就业大幅增长。

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除了魁北克省外，阿尔伯塔省、新斯科舍省和曼尼托巴省的就业在 2 月份也都有所增加，其他省份的就业市场基本持平。

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统计局的报告还说，加拿大劳动力核心群体（年龄在 25 至 54 岁之间）的就业数字已经连续三个维持稳定。

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另外，与 2019 年 2 月相比，加拿大所有 15 岁以上雇员的平均小时工资从 27.54 加元增加到 28.66 加元。

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（CBC，CP）

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