又有两百多加拿大人被困游轮、这次是在美国

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人们对2百多名加拿大游客被困在日本沿海停泊的钻石公主号游轮强迫隔离、禁止上岸，后来加拿大政府不得不派专机撤侨的问题还记忆犹新，同样的问题现在又出现了，这次是在美国旧金山沿海。

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加拿大外交部证实，有235名加拿大游客被困在怀疑有新冠病毒肺炎疫情的大公主号游轮上，船上一共载有3500人。

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虽然该游轮上目前还没有人被确诊感染，但这艘游轮2月中旬上一次出海时载有的乘客中后来发现一人由于新冠病毒肺炎死亡、至少有另外两人感染。

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美国加利福尼亚州长Gavin Newsom星期四表示，在对大公主号游轮上的乘客和工作人员进行的健康检查工作结束前不会准许该游轮靠岸。

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星期五早些时候游轮公司方面说，已经把船上45人的检测样品送交给加利福尼亚州卫生当局，化验室检查结果应该在一天之内得到。

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加拿大公共安全事务部长Bill Blair在接受加拿大广播公司英语电视新闻台时政访谈节目Power & Politics采访时说，联邦政府正在与美国有关部门密切合作以保护加拿大公民的安全和利益，但没有说现在需要考虑派飞机撤侨的问题。

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RCI with Peter Zimonjic, Brennan MacDonald · CBC News

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