病毒导致全球近3亿孩子被停课，联合国教科文组织着急

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本周四，伊朗效仿意大利，宣布所有中小学和大学停课 1 个月，以防止新冠病毒进一步扩散。

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在其他国家，包括中国、日本、韩国、印度等，也为遏制病毒而采取了学校部分或全部停课的措施。

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联合国教科文组织（UNESCO）称，目前有 22 个国家全部或部分关闭了中小学，甚至大学，总共有 2.905 亿学生受到影响。

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这包括超过 2.33 亿中国学生、1600 万日本学生、1400 万伊朗学生、900 万意大利学生、700 万伊拉克学生和 400 万韩国学生。

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3 月 10 日教育部长紧急会议

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联合国教科文组织的首席执行官奥黛丽·阿祖莱（Audrey Azoulay）说，这是一个前所未有的数字，这样的情况往往会对最弱势儿童产生更大的影响。

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联合国教科文组织将于 3 月 10 日召开了会员国教育部长紧急会议，讨论对策，以及如何能维持孩子们学习的连贯性。

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（Radio-Canada）

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