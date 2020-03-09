俄裔移民申请人因间谍指控面临遣返，向联邦法院上诉

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1994年在俄罗斯特维尔市，埃琳娜.克伦纳（Elena Crenna）为一个加拿大人道援助项目当翻译和联络人。那时她三十多岁，姓氏还是费拉托瓦。当一个俄罗斯安全局人员找上门来时，她在获得上司批准后提供了对方所要求的信息。二十多年后，她已经和当年的上司，加拿大人大卫.克伦纳（David Crenna）结婚并申请家庭团聚移民。但是她和那名安全局人员的接触被加拿大移民部视为间谍活动，她的移民申请被拒绝并面临遣返。她向加拿大联邦法院提出了上诉。此案本周开始审理。

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当时苏联刚刚解体。克伦纳的人道援助项目主要是在木结构房屋建造方面提供培训。本着越透明麻烦越少的想法，他让埃琳娜提供安全局想知道的所有信息。在接下来的几年里，埃琳娜和那名安全局官员共见面七次。

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克伦纳和埃琳娜保持了两年多的恋人关系，但在1996年底分手。埃琳娜后来迁居加州，并在2004年入籍美国。2008年，她和克伦纳重逢。两人在2012年结婚。她搬到加拿大，并由克伦纳担保申请永久居留权。

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她的申请原本很顺利，但联邦政府要求移民部重新审核。2018年6月，移民部做出了她曾经从事有悖于加拿大利益的间谍活动的结论，并下达了遣返令。

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埃琳娜在呈交法院的声明中辩解说，她与俄罗斯安全局合作正是为了让加拿大项目不受干扰地顺利进行。

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75岁的克伦纳现已半退休。他在接受加通社（CP）采访时说，埃琳娜目前住在费城的亲戚家，等待法庭审理结束。

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加拿大联邦法院本星期三（3月11日）将在渥太华为此案举行第一次听证。

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（RCI with CP, Jim Bronskill）

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