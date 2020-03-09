加拿大出现第一个新冠死亡病例

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不列颠哥伦比亚（BC）省一名新冠病毒 COVID-19 患者死亡，这是加拿大首例 COVID-19 死亡病例。

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BC 省卫生官邦妮·亨利（Bonnie Henry）医生说，去世者是一名男性，是林恩谷养老院 （Lynn Valley care home）的居民。

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这个养老院位于北温，邦妮·亨利说，该养老院还有另外两名居民的测试呈阳性。

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BC 省确诊的病毒感染病例数 现在已经上升到 32 个。

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这个周末，BC 省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）敦促不列颠哥伦比亚的居民不要乘游轮旅行，星期一上午，加拿大首席公共卫生官特蕾莎·谭（Theresa Tam）也发出了这一信息。

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特蕾莎·谭说：

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我已经要求加拿大人对乘坐游轮三思而后行，今天，由于 COVID-19，加拿大公共卫生署建议加拿大人避免所有的游轮旅行。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说：

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普通民众的风险仍然很低，但是这种情况可能会迅速改变，我们最担心加拿大的弱势群体。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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