加拿大包机撤离游轮 “大公主号” 上的加拿大人

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加拿大全球事务部（Global Affairs）发布声明说，加拿大已经租赁一架飞机，将把 “大公主号” （Grand Princess ）游轮上的加拿大人接回加拿大，这艘游轮目前在加利福尼亚海岸附近被隔离。

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这艘游轮上载有来自 54 个国家的3500多人，其中包括 237 名加拿大人。

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“大公主号” 游轮上有 19 名 机组人员和两名乘客对新冠病毒的测试为阳性。

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特伦顿军事基地

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加拿大政府表示，这架包机将把加拿大的游轮乘客从旧金山送到加拿大安省的特伦顿军事基地 （Canadian Forces Base Trenton），他们将在那里接受 14 天的隔离。

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二月上旬，加拿大政府用包机从武汉分两批撤离了加拿大人和他们的家属，并把他们送到特伦顿军事基地隔离两星期，这些人现在都已经结束了隔离，病例为零。

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(CBC )

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