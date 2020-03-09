卑诗生卫生Bonnie Henry博士在疫情通报会上强忍泪水 （CBC）

卑诗省卫生官在疫情通报会上哽咽落泪引起社会不同反响

作者 亚明 |
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发表 2020年3月9日（星期一）10:39
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不列颠·哥伦比亚省（卑诗省）首席卫生官邦妮·亨利（Bonnie Henry）在周六的疫情通报会上提到又有新的确诊病例出现，提醒人们尽量减少聚会时一度哽咽。随后记者提问时就说这“很人性”，而周末又有人社交媒体上开设“邦妮·亨利粉丝俱乐部”群，表达对她的支持。但在华人微信圈也有人批评说，确诊病例增加是政府措施不到位的结果，现在哭也没有用。

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卑诗省由于位于西海岸，是加拿大各省中感染病例较多的，但此前一直是个位数，政府反应也一直是温和的。但在刚过去的周末，加拿大新冠确认病例急剧上升，已达60例。原来的镇静显然已经开始动摇。

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亨利博士宣布了该省新增6例，且有2例是出现在北温哥华长者护理中心。她向记者承认：“这是一个非常艰难的时期”。在讲到公众应考虑减少聚会，尤其是减少有老年人参加的活动时，她一度哽咽，难以自制，讲话停顿了约20秒钟。

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通报结束之后有记者问及她哽咽的原因，她回答说，因为疫情已经造成了人员伤亡。她提到此前曾经历过非典、埃博拉和禽流感疫情。“我知道这对我们的医疗系统、我的同事以及与此相关的家庭有多大压力。这是我非常担心的事情”。

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很多人将亨利的表现当成是卫生官员面对疫情坦率和同情心的自然流露。因此有人在周末开设了“邦妮·亨利粉丝俱乐部”的推特群组支持她。

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加拿大广播公司的记者就此又采访了她。她表示说：“我非常感谢。这令人感到振奋”。同时也提到，由于习惯了收到愤怒的来信，所以她通常是远离推特等社交媒体。

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而就在此次疫情通报会之后，社交媒体上确实也有愤怒地声音。包括华人使用较多的微信中就有严苛的批评， 诸如：

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  • “早干嘛去了？天天喊着低风险。过度宽容就是愚蠢”；
  • “加拿大华人一直呼吁从疫区来的人应强制隔离，可联邦政府却大开国门，总理还带头聚众握手。现在就哭了，真正哭的日子还在后头”；
  • “这就是打感情牌，忽悠民众，不能有效地解决问题，想当老好人”；

但也有华人认为官员落泪是同情心强，为不幸染病的家庭感同身受。还有的说，“我们移民来加拿大不就是奔着这宽容的文化和有人性味的社会等原因吗。即使在风险面前，也依然应该选择包容和爱”。

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卑诗省卫生官邦妮·亨利几乎天天要参加疫情发布会 (Ben Nelms/CBC)

CBC的报道介绍，亨利博士在2018年担任省卫生官前还曾在国外工作，帮助在巴基斯坦根除小儿麻痹症和抗击乌干达的埃博拉疫情。

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卡尔顿大学传播学教授约书亚·格林伯格（Joshua Greenberg）表示，亨利的情感流露凸显了危机时期公共卫生工作对她身心造成的影响：“她沉着冷静并表现出同理心。我们看到的是一个真正对她所服务的患者和公众有感觉的人，很自然也很人性化”。

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