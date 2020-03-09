帮助华人社区应对疫情，“当代白求恩行动促进会”医生与中文媒体合作录制讲座

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从上个星期开始，加拿大新冠病毒确诊病例出现大幅度上升， 至星期一已经达到71例， 并开始出现社区内传播。 华人社区民众本来就认为联邦政府对此次疫情措施太松， 现在的神经则是绷得更紧了，上周有的城市还出现了抢购者。

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为了帮助华人社区对冠状病毒、预防方法、政府及医疗部门的应对措施有更全面和深入的了解， 蒙特利尔的“当代白求恩行动促进会”在星期日与中文媒体《魁北客》合作，以视频讲座的形式做出详细介绍。

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讲座由“当代白求恩促进会”现任会长马楠医生主持，主讲人是蒙特利尔犹太医院全科医生郑丽明博士。马楠会长介绍说，郑丽明医生70年代从香港来到加拿大，80年代起在麦吉尔大学医院任内科医生，同时作为医学院的助理教授，也一直在为医学院的学生授课。尤其是在加拿大的初级保健系统中，她有40多年的临床工作经验，是向公众普及医疗保健知识及教育方面的专家。郑医生近年来曾多次参加 “当代白求恩行动”到中国的边远地区讲课和义诊，对中国的情况也比较熟悉。

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郑丽明医生的介绍比较长，本文整理出 7个方面的内容。

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1.加拿大医疗系统为应对冠状病毒疫情所作的准备工作

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郑医生说：“我在犹太医院工作。 犹太医院是魁北克省政府指定的四个接诊冠状肺炎患者的医院之一。医院已经在各个方面做好了准备，包括对医护人员的培训，防护装备的储存，一旦有新冠感染患者入院，会有应对的既定程序。

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郑医生特别提到，对疑似患者的检测和治疗都会在特别的负压病房进行。她说：“医院特别准备出24间专门针对传染性疾病的负压病房，并组建了呼吸病专家团队。还进行了模拟测试”。

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所谓负压病房是指配有负压通风系统，空气只能由室外流入室内，以此来阻止病毒或细菌传播到室外，而且每5分钟通风过滤一次，以便清除可能存在的传染性颗粒。特别是对患有传染病的患者，有时还需要抽痰检测程序，很容易形成病毒的雾化传播。所有负压病房都配有N95口罩和保护面罩、防护服、长手套等安全装备

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郑医生说，医院给医生配备的口罩有大小不同的型号，医生可以选择最适合自己面部的型号佩戴，以确保没有缝隙。

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2.华人社区很多人都觉得加拿大政府采取措施不足的问题

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对此，郑医生认为：“目前加拿大的情况还不是太严重，因此政府还是想尽量采用公共教育的方法。现在人们也很清楚地知道世界各国的疫情发展情况。当然如果加拿大也变得严重起来，那政府会不会采取更多措施那还不一定。总之政府会尽量不使用强制性的措施”。

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郑医生也谈到，要让人们避免恐慌就需要提供有关病毒的正确认识和预防方法。她为此讲座也准备了20几张说明及图表。

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3． 有关冠状病毒：

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4.如何预防和降低冠状病毒感染风险，郑医生给出了以下建议：

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如果您病了请留在家里， 戴用口罩避免将感染传给别人。

咳嗽或打喷嚏时：用手臂遮住口鼻，减少细菌传播；

尽快处理掉所有用过的纸巾, 然后洗手

经常用肥皂和水洗手（每次至少20秒钟），或用含有至少60%酒精的消毒液

避免未洗手触摸眼睛、鼻子或嘴巴

与咳嗽和打喷嚏的人保持至少1米的距离。

5.受到冠状病毒感染后的最常见症状有哪些

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发热 （5 度）

咳嗽

呼吸困难

肌肉酸痛

有时也会伴有恶心或呕吐和腹泻，但不常见。

6.出现感染冠状病毒症状， 应该怎么做

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在没有电话事先通知当局之前，不要去医疗机构就诊。

立即致电医疗保健专业人员或打811 描述您的症状和㢳行历史， 并认真遵循他们的指示。

戴上口罩。

不要使用公共交通工具或出租车去医院就诊。

7.有关预防冠状病毒及自我隔离

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如果您在过去的14天内去过有疫情的地区 ，请限制自己与他人接触14天, 从离开之日算起14天。也就是自我隔离，待在家里。

到达加拿大后24小时内，请与您所在省或地区的当地公共卫生部联系。

减少与他人的接触：包括避免接触患有慢性病、免疫系统脆弱的人和老年人，避免前往社交聚会、工作、学校、幼儿园、医疗机构和老年公寓等场合

限制乘坐公共交通工具

郑医生特别提到口罩不能有效预防冠状病毒。无症状的人带口罩不会减低病毒感染。口罩应给有病的患者和医务人员 。

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