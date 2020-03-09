我们不能停止生活：多伦多医生呼吁公众面对新冠病毒不要恐慌

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多传染病专家沙卡维（Abdu Sharkawy）医生在脸书上发文，呼吁公众冷静。他说，新冠病毒正在蔓延，但是比病毒更有害的是我们自己的行为方式和对待病毒的态度。他希望人们运用理智、耐心和资讯来“中和”恐惧。这篇文章自3月5日上传后到现在被转发130多万次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沙卡维说，他在过去二十年中接触过各种病毒和无数传染病患者，曾在非洲最贫穷的地方工作。他并不怕新冠病毒，让他感到害怕的是公众失去理智，整个社会陷入恐慌，大家争着囤积海量物品，甚至有人去偷医院的口罩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在接受CBC采访时说，他并不是想对目前的状况轻描淡写。他只是希望大家不要被恐慌左右，在生活中不要只关注这一件事，不要停止生活。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在公开信的最后说：“要事实，不要恐惧，勤洗手，打开心胸。我们的孩子会为此感谢我们。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada