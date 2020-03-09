病毒蔓延：意大利封城，加拿大升至 77 例

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– 世卫组织说，已有100 多个国家出现 COVID-19 确诊病例； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 意大利感染病例升至 7,375例，366 人死亡，意大利政府正在北部地区采取封城措施； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 加拿大将把 “大公主号” 游轮上的加拿大乘客送到安省特伦顿军事基地进行为期 2 周的隔离； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 中国感染人数消退。

意大利重灾区

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意大利正在成为中国境外疫情最严重的地区，目前的感染人数已经超过 7300 人，死亡人数上升到 366 人。

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上个周末，为了遏制病毒的扩散，意大利仿效中国，在北部地区采取 “封城” 措施，涉及人口接近 1600 万人，占意大利总人口的四分之一。

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意大利的封城措施似乎在一片混淆中开始，很多人不清楚什么人能离开或不能离开。

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在米兰的主要火车站，警察们要求乘客签署表格，自我证明是否是出于 “经证实的工作需要”、必要情况、健康原因等而必须返回自己的住地。

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星期一，意大利政府敦促欧盟采取一揽子措施，以应对冠状病毒爆发对经济的影响。

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加拿大 77 例

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星期一，加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 表示，加拿大现在有 77 个确诊和推定的病例，分布在 4 个省份。

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安大略省卫生部星期一报告累计病例 34 例，是病例最多的省份。

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安大略省卫生部星期日报告新增了 3 例，其中包括一名 50 多岁男子，他最近从德国回来，发病后去了医院 Brampton Civic Hospital ， COVID-19 检测呈阳性。

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其次是不列颠哥伦比亚（BC）省，星期一BC 省报告累计病例 32 例。

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BC 省公共卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说:

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我们在关注世界各地的情况，我们正在尽力准备。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省的病例出现晚，上周四才出现第一个病例，本周一已经增至 7 个病例。

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阿尔伯塔省卫生官员说，阿省的前 4 个病例均与旅行相关，其中 3 名患者涉及 “大公主号”游轮。

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魁北克省共报告了 4 个病例，2 个确诊 2个疑似，卫生官员们说，最新一例在蒙特利尔南岸 Montérégie 地区，患者最近进行了一次游轮旅行。

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对于 COVID-19 的风险，加拿大公共卫生署（The Public Health Agency of Canada）的评估仍然是加拿大的风险很低。

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美国 500 多例

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在加拿大的邻国 – 美国，新型冠状病毒疫情在不断发展，上个周末又增加了 230 例，使美国的病例总数超过了 500 例。

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（CBC， Radio-Canada）

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