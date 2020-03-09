病毒蔓延：意大利封城，加拿大升至 77 例

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月9日（星期一）14:20
更新 2020年3月9日（星期一）15:10
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

最新信息：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
–          世卫组织说，已有100 多个国家出现 COVID-19 确诊病例；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

–          意大利感染病例升至 7,375例，366 人死亡，意大利政府正在北部地区采取封城措施；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

–          加拿大将把 “大公主号” 游轮上的加拿大乘客送到安省特伦顿军事基地进行为期 2 周的隔离；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

–          中国感染人数消退。

意大利重灾区

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

意大利正在成为中国境外疫情最严重的地区，目前的感染人数已经超过 7300 人，死亡人数上升到 366 人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个周末，为了遏制病毒的扩散，意大利仿效中国，在北部地区采取  “封城” 措施，涉及人口接近 1600 万人，占意大利总人口的四分之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

意大利的封城措施似乎在一片混淆中开始，很多人不清楚什么人能离开或不能离开。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在米兰的主要火车站，警察们要求乘客签署表格，自我证明是否是出于 “经证实的工作需要”、必要情况、健康原因等而必须返回自己的住地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，意大利政府敦促欧盟采取一揽子措施，以应对冠状病毒爆发对经济的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大 77

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 表示，加拿大现在有 77 个确诊和推定的病例，分布在 4 个省份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省卫生部星期一报告累计病例 34 例，是病例最多的省份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省卫生部星期日报告新增了 3 例，其中包括一名 50 多岁男子，他最近从德国回来，发病后去了医院 Brampton Civic Hospital ， COVID-19 检测呈阳性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Evan Mitsui/CBC)

其次是不列颠哥伦比亚（BC）省，星期一BC 省报告累计病例 32 例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省公共卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们在关注世界各地的情况，我们正在尽力准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省的病例出现晚，上周四才出现第一个病例，本周一已经增至 7 个病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省卫生官员说，阿省的前 4 个病例均与旅行相关，其中 3 名患者涉及 “大公主号”游轮。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

魁北克省共报告了 4 个病例，2 个确诊 2个疑似，卫生官员们说，最新一例在蒙特利尔南岸 Montérégie 地区，患者最近进行了一次游轮旅行。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

对于 COVID-19 的风险，加拿大公共卫生署（The Public Health Agency of Canada）的评估仍然是加拿大的风险很低。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

美国 500 多例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在加拿大的邻国 – 美国，新型冠状病毒疫情在不断发展，上个周末又增加了 230 例，使美国的病例总数超过了 500 例。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC， Radio-Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Coronavirus : premier décès au Canada

RCI | English

Heart & Stroke Foundation launches campaign against youth vaping

RCI | Español

Justin Trudeau rinde homenaje a mujeres inmigrantes en Canadá en Día Internacional de la Mujer

العربية | RCI

إيمانويل بولطفالله: أنا هدية وهبتها السماء لوالدي