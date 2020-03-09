福特在下一届安大略省选中的对手：德尔杜卡当选为安省自由党领袖

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安大略省自由党在刚刚过去的周末选出了新的党领袖：46岁的前省内阁部长斯蒂芬.德尔杜卡（Steven Del Duca）。他在第一轮投票中获得58.5%的支持，把对手远远抛在后面，轻易取胜。

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德尔杜卡属于大多选区Vaughan-Woodbridge，2012年初次当选，曾在韦恩政府中担任交通部长。在2018年省选中落败。

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德尔杜卡是意大利和苏格兰移民后裔。他在星期六的获胜感言中对自己的父母表示感谢。

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安大略自由党在20128年的省选中惨败，不仅丢掉执政党地位，而且失去48个议席，成为一个只有7名议员的小党。

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德尔杜卡面前的任务极为艰巨。现在离下一次省选不过26个月。安大略自由党需要在这段时间里重振军心，重建省内124个选区的志愿者队伍。更重要的是筹集经费，走出目前的财政危机。该党在2018年省选后欠下了数百万加元的债务。

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德尔杜卡也是2018年失去议席的议员之一。他表示，除非是他所在的选区举行补选，否则他将等到2022年省选再竞选议席。

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（RCI with CBC News, Lucas Powers, Radio-Canada, Jean-François Morissette）

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